Одесский скульптор в Художественном музее покажет результаты «Исследования зла»

2 сентября в Одесском художественном музее известный скульптор Михаил Рева в своём проекте «Исследование зла» демонстрирует русский мир смерти и разрушений.

Формы, рождённые энергией войны, состоят из осколков, обломков и шрапнелей. Это чудовища, уничтожающие всё на своём пути. Проект должен быть представлен в Европе, ведь российский мир – угроза не только Украине, но и всему человечеству. Однако сейчас его сдерживают только украинские военные, нуждающиеся в ещё большем вооружении.

Цель этой выставки – не дать европейцам привыкнуть к войне и сделать их союзниками украинского народа не на словах, а на деле, в частности, предоставлением тяжёлой техники, танков, самолётов, систем ПВО.

Для реализации выставки в Европе, нужна помощь украинцев в сборе средств для изготовления каталогов о проекте, а также для специальной транспортировки, в которой нуждаются экспонаты из-за своей хрупкости и габаритности.

Проект будет осуществлён под патронатом Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Германии Алексея Макеева и при поддержке фонда Reva Foundation.

Презентуют проект: Михаил Рева – заслуженный художник Украины, скульптор Вахтанг Кебуладзе – украинский философ, писатель Ника Викнянский – координатор проекта, общественный деятель.

Приходите к 17:00.

Адрес музея: ул. Софиевская, 5А.

Вход: донат 300 грн на реализацию проекта.

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