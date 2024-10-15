Геннадий Труханов рассказывал в Париже, как Одесса борется с ВИЧ и туберкулёзом

С 13 по 15 октября в Париже (Франция) проходит глобальная конференция Fast-Track Cities 2024, в работе которой принимает участие Одесский городской голова Геннадий Труханов.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

Отмечается, что цель конференции — подытожить 10 лет глобальной сети, объединившей более 550 городов в борьбе с эпидемиями ВИЧ, гепатита и туберкулёза, а также определить направления работы на следующее десятилетие.

«Одесса, подписавшая Парижскую декларацию в 2017 году, добилась значительных результатов, которые представил мэр Одессы Геннадий Труханов», — говорится в сообщении.

Так, с 2017 года увеличено финансирование городских программ более чем в четыре раза. На данный момент 98% людей, живущих с ВИЧ, знают о своём статусе; 96% получают лечение; 96% имеют неопределённую вирусную нагрузку.

По словам Труханова, в Одессе особое внимание уделяется группам повышенного риска, с которыми работают мультидисциплинарные команды.

«Внедрена программа помощи людям с психическими расстройствами из-за употребления химических веществ. Несмотря на войну, ни одна социальная программа не сокращена, а наоборот – Одесса расширила помощь уязвимым слоям населения», — говорится в отчёте Труханова делегатам конференции.

Основные темы её участники сосредоточили на решении проблем уязвимых групп и обмене опытом для достижения справедливых и инклюзивных результатов в сфере здоровья.

«Сейчас для нас очень важным вопросом является безбарьерная среда. И опыт Парижа, принимавший Паралимпийские игры, вдохновляет. Я убеждён, что дальнейшее сотрудничество и взаимодействие позволят нам добиться ещё большего прогресса во всех областях жизни общества, где главная ценность – здоровье человека и создание равных возможностей», — отметил Геннадий Труханов.

Фото: «Одесса»

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