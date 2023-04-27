Мэр Одессы проинспектировал роддом №1

В одесском роддоме №1 реконструирована котельная, которую проинспектировал Одесский городской голова Геннадий Труханов.

Также здесь обустроена резервная котельная на жидком топливе мощностью 460 кВт и установлен дизель-генератор на 88 кВт, — сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

«Пройдена самая сложная зима. Благодаря ВСУ, которые сбивали большинство ракет, и электрикам, блэкауты были недолгими. Но мы должны быть готовы к любым чрезвычайным ситуациям. Особенно, если это касается больниц и роддомов», — отметил Геннадий Труханов.

Отмечается, что сейчас родильный дом №1, являющийся опорным, оборудован всем необходимым для автономной стабильной работы длительное время. Для бесперебойного водоснабжения в заведении дополнительно установлены баки общим объёмом 15 кубометров.

Как отметил городской голова, аналогичные мероприятия будут выполнены во всех больницах, определённых опорными на случай чрезвычайной ситуации.

Как сообщала Одесса News, за прошедшую неделю в городских роддомах Одессы появилось на свет 114 маленьких украинцев, среди которых две пары близнецов.

Фото и видео: «Одесса»

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod