В Одессе чествуют педагогов

В преддверии Дня учителя, который празднуется в первое воскресенье октября, в Одессе проходят мероприятия по чествованию педагогических работников.

Как сообщает официальный сайт города, 29 сентября в Одесском академическом музыкально-драматическом театре имени В. Василько состоялось награждение работников сферы образования почётными государственными и региональными наградами.

Мэр Одессы Геннадий Труханов поздравил большую педагогическую семью города с профессиональным праздником, отметив их прогрессивный и ответственный подход к работе, который отображается в многочисленных достижениях учеников на национальных и международных олимпиадах и соревнованиях, а также высоких результатах юных одесситов на внешнем тестировании.

«В свою очередь город старается создать вам современные условия труда, оградить от работы, которая не свойственна учителям, а главное — дать пространство для обмена опытом, реализации ваших идей и наработок.

Ведь ваша основная задача — учить, воспитывать и быть вместе с детьми», — отметил Геннадий Труханов.

Председатель Одесского облсовета Григорий Диденко вручил ценные подарки — наручные часы облсовета — директору департамента образования и науки Одесского городского совета Елене Буйневич и директору департамента образования и науки Одесской облгосадминистрации Александру Лончаку.

Кстати. В Одесской области функционируют 879 учреждений дошкольного, 788 учреждений общего среднего образования, 36 учреждений профессионального образования, 58 учреждений профессионального предвысшего образования, 75 учреждений внешкольного образования. В них работают более 78 000 сотрудников.

Как сообщала Одесса News, 8 июля 2021 года министр образования и науки Сергей Шкарлет побывал с рабочим визитом в Одессе.

Фото: «Одесса»

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