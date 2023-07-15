Мэр Одессы передал 11 машин высокой проходимости одесским бригадам ТРО

Одесса продолжает снабжать наших защитников необходимым. Ещё 11 машин высокой проходимости было передано одесским бригадам ТРО.

Об этом сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета.

«Как и обещали – очередная партия автомобилей для наших защитников. То есть, всего 20 машин такой модификации. Заявки поступили от одесских бригад ТРО. Также нашим ребятам на фронте нужны пикапы. Сейчас завершаются процедуры закупки и в ближайшее время 20 пикапов поедут на передовую», — сказал мэр Одессы Геннадий Труханов.

Также военным было передано 7 стирально-банных комплексов, которые нужны там, где нет никаких условий помыться и постирать одежду. На очереди – передача ещё 8 таких же комплексов, — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, в июне 2023 года одесские городские власти передали одесской бригаде ТРО грузовик повышенной проходимости КрАЗ.

Фото и видео: «Одесса»

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