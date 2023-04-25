Жизнь продолжается: на прошлой неделе в Одессе родились 114 малышей

За прошедшую неделю в городских роддомах Одессы появилось на свет 114 маленьких украинцев, среди которых две пары близнецов.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

Отмечается, что количественное преимущество на прошлой неделе получили новорожденные мальчики – на свет появился 61 юный одессит и 53 маленьких одесситки.

«Наибольшее количество родов за прошлую неделю приняли медики городского роддома №7, где увидели свет 36 младенцев», — говорится в сообщении.

Все городские роддома Одессы обеспечены электроэнергией, водой и теплом, и в полном объёме оказывают медицинскую помощь беременным, роженицам и новорожденным.

Как информировала Одесса News, 16 апреля 2023 года в посёлке Фонтанка, у подъезда дома, был найден оставленный без присмотра новорожденный мальчик.

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