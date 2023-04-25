В Одессе выступят киевские звёзды в озорном спектакле «Двое обнажённых мужчин»

30 апреля спектакль 32+ «Двое обнажённых мужчин» на сцене Одесского украинского театра им. В.Василько.
В ролях: Алексей Вертинский, Людмила Смородина, Артём Емцов и Ксения Вертинская.
Режиссёр: Ольга Гаврилюк.
Поёт: Маня Корогодская.
Серое утро. Успешный парижский адвокат Ален Крамер просыпается в своей спальне голым. Поворачивает голову и вместо жены рядом — его помощник. Тоже голый. Ни один не может понять, что это — конкуренты? вудуизм? Неожиданно появляется жена Крамера. Приходится придумывать самое невероятное ради брака. Жизнь переворачивается вверх ногами.
В пьесе, ставшей сенсацией театра Мадлен в Париже, сочетаются черты водевиля и комедии с театром абсурда.
Гомерически смешные диалоги, шутки на грани фола, иногда за гранью, но при этом удивительно серьёзные темы.
Несмотря на «клубничку», пьеса не о гомосексуализме, а об иллюзорности правды.
Спектакль «Двое голых мужчин» – номинант премии Мольера 2015 года.
Стоимость билетов — от 300 гривен. Их можно купить здесь.
Адрес: ул. Пастера, 15.
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