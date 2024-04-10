Опытные музыканты и молодые таланты выступят вместе в Одесской филармонии

14 апреля в Одесской областной филармонии состоится концерт «Юный меломан».

На сцену выйдут опытные музыканты — участники камерного оркестра Одесской филармонии под руководством заслуженного артиста Украины Игоря Шаврука и молодые таланты — воспитанники музыкального лицея имени Петра Столярского.

Этот островок уюта и душевности создан в рамках проекта «Славные школы, славные имена». Автор программы «Юный меломан» – заслуженный работник культуры Украины, лектор-музыковед Анна Розен.

Приходите к 12 часам.

Стоимость билетов от 100 гривен. Их можно купить здесь.

Адрес филармонии: ул. Бунина, 15.

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