Банк Англии вручил Чарльзу III первую банкноту в £10 с его изображением

Королю Великобритании Чарльзу III вручили первые обновлённые банкноты с его изображением.

Об этом сообщается 9 апреля на странице Букингемского дворца в Facebook, пишет издание ГОРДОН.

«Сегодня утром королю подарили первые банкноты с его изображением во время встречи с управляющим Банка Англии Эндрю Бейли и главным кассиром, исполнительным директором банковского дела Сарой Джон», – говорится в публикации.

Банкноты войдут в обращение 5 июня.

В Букингемском дворце подчеркнули, что это впервые Банк Англии сменил изображение монарха на банкноте – с 1960 года на купюрах была изображена королева Елизавета II.

Чарльз III, пишет BBC, счёл новый дизайн банкнот очень элегантным.

Для справки. Банкноты с изображением Чарльза постепенно заменят банкноты с изображением Елизаветы II. Портрет короля будет на всех четырёх банкнотах номиналом £5, £10, £20 и £50. В остальном дизайн банкнот останется прежним. Банкноты с изображением королевы Елизаветы II будут находиться в обращении одновременно с новыми. В банке отметили, что новые банкноты будут напечатаны только для замены изношенных и для удовлетворения увеличения спроса на банкноты.

Одесса News информировала, что в октябре 2022 года Британский королевский монетный двор показал первые две монеты с изображением нового короля Чарльза III, выпущенные в обращение с 3 октября 2022 года.

Фото: The Royal Family / Facebook

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