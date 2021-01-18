Одесский фотограф получил призовое место на конкурсе в Великобритании

Известный одесский фотограф Евгений Самученко одержал очередную победу на международном фотоконкурсе.

На этот раз он завоевал второе место на Cotient World Photography Award в Великобритании.

Об этом сообщает Культурометр.

На фотоработе изображена семья приматов.



Кстати. Евгений Самученко – популярный одесский фотограф, многократный победитель престижных международных фотоконкурсов.

Как сообщала Одесса News, работу Евгения Самученко «Розовое Чёрное море» напечатали в майском (2020 г.) журнале National Geographic.