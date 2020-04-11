Фотография одессита украсила журнал National Geographic Traveller

Фото известного одесского фотографа Евгения Самученко украсило разворот свежего, майского номера популярного журнала о путешествиях.

Издание журнала National Geographic Traveller, выходящее в Великобритании, разместило фото Евгения из серии At the Pink Planet.

Евгений Самученко — известный фотограф из Одессы, лауреат и призёр многочисленных международных конкурсов фотографии. Его основная специализация — пейзажи, — отмечает издание.

Кстати. National Geographic Traveler — печатное издание, посвящённое путешествиям, основное внимание в котором уделяется как подробному разбору популярных среди туристов стран, так и советам по посещению экзотических стран. Новый номер выходит раз в 2 месяца.