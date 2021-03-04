Из Одессы 70-х в современность. Как было и как стало…

Как изменилась Одесса за последние 50 лет.

Такую задачу поставил перед собой наш фотокор.

И вот что из этого получилось.

Правда, сделать сравнительные фото нашего города было нелегко — снесены некоторые дома, поменялись трамвайные пути, расширились улицы.

Особенно сложно было словить электротранспорт, чтоб, скажем, вместо старенького трамвайчика из 70-х показать современный «Одиссей». Об этом с ностальгией даже просили показать современный транспорт на улице Зои Космодемьянской.

Что из этой задумки вышло, судить Вам, читатели.

Вот эта улица тогда и сейчас. Даже столб остался в том же положении)



Ещё есть фото без трамвая.



Перенесёмся сразу на конечную остановку трамваев на Старосенной площади. Тут откровенно говоря, она претерпела многократные изменения и найти точную привязку к одной из точек было достаточно сложно. Но наш фотокор старался…

Конечная остановка на Старосенной не просто изменилась, а стала полноценным вокзалом для маршруток.



Теперь это место выглядит так.



Сам круг вследствие ремонта был переделан и убрана одна из колеи.



В общем-то и сейчас на Старосенной площади идёт один из этапов ремонта Новощепного ряда, поэтому сам по себе получился «забитым»

Ещё один кадр с круга на Новощепном.



Сейчас по крайней левой колее трамваи не ходят. Всё из-за того же ремонта.



Улица Пантелеймоновская угол Пушкинской.



Через 40 лет тут кажется, только пробок прибавилось)



Ещё одно место, которое осталось в своих рамках, но при этом изменилось. Тираспольская площадь.



Добавились авто и как-то поубавились трамваи.



Потихоньку мы движемся к окончанию нашего путешествия в прошлое Одессы. Идём к Тираспольскому скверу.



Тут можно было сделать несколько фото из-за того, что улица Тираспольская расширилась. Но сделать кадр хотя бы близкий тому, который был сделан в 70-е, не удалось и он остаётся за кадром (извините за тавтологию).

Зато этот получился. даже приехал трамвай и не было сумасшедших пробок. Наш фотокор ходил на это место несколько раз, но удалось сделать приемлемый кадр только 3 марта. В другие дни тут были постоянные пробки или же отсутствовали трамваи.



А вот и конечная точка нашего путешествия по Одессе 70-х. Спуск Степана Олейника (Перекопской победы).



Тут как-то тоже не сильно что-то изменилось. Разве что дом ещё один появился перед тем, что виднеется на заднем плане старой фотографии. Ну и вьюн ещё не расцвёл.





Такая вот прогулка по чьим-то воспоминаниям.

Фото: Одесса News/Александр Александров/Pastvu

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