Одесская музкомедия предлагает спектакли онлайн

Одесский академический театр музыкальной комедии имени М.Водяного 11 апреля приглашает на онлайн-показ спектакля «В Амура лучше не стрелять».

Трансляция записи генерального прогона спектакля начнётся в 20 часов.



Роли исполняют: Владимир и Виктория Фролова, Наталья Завгородняя, Сергей Богаченко, Ирина Ковальская, Владислав Кутуев, Лариса Борисенко и оркестр театра.

12 апреля в 20 часов онлайн-показ оперетты «Жюстина Фавар».

13 апреля в 8 вечера спектакль «Первая любовь Дон Жуана». Тоже онлайн.

Приятного просмотра!