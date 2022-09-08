Одесский облдрамтеатр даёт «Последнее предупреждение»

Вы думаете, когда Вы умираете – это конец?!.. Не-е-е-т, вот тут-то только всё и начинается!

Именно это и произошло с героем спектакля «Последнее предупреждение», которое состоится 11 сентября в Одесском областном драматическом театре.

Загробный мир оказывается не таким уж мрачным, вот только наши поступки в земной жизни имеют здесь самое неожиданное продолжение. И чтобы пойти дальше, каждый должен … . А что именно – об этом вы узнаете в спектакле.

Начало в 18 часов.

Билеты стоимостью от 200 гривен. Их можно купить здесь.

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