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15 августа «За всю Одессу» споют Шиндер, Куба и Кричевский

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15 августа — заключительный день Первого Международного фестиваля одесской песни «За всю Одессу».

В этот день состоится Гала–концерт с участием Гарика Кричевского, Валентина Кубы, Феликса Шиндера и группы «ДЕНЬГИ ВПЕРЁД», а также других популярных артистов.

Начало в 7.40 вечера на площадке Летнего театра «Морвокзал».

Кстати, сегодня, 14 августа, в рамках фестиваля Большой концерт двух звёзд: Гарика Кричевского и Валентина Кубы с участием бэнда «Мамины дети». Начало также в 7.40 вечера.

Билеты можно купить от 390 до 1490 гривен здесь.

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