COVID-19 в Одессе: За последние сутки 97 новых случаев

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, на утро 14 августа в Одессе зарегистрированы 1 759 случаев COVID-19.

За последние сутки в городе зарегистрированы 97 новых случаев заболевания.

По данным на 14 августа, на лечении в Одесской городской клинической инфекционной больнице находятся 245 пациентов с COVID-19. Из них 214 — в состоянии средней тяжести, 31 человек — в тяжёлом состоянии.

За прошедшие сутки в инфекционную больницу поступили 15 человек с подозрением на COVID-19.

За последние сутки зарегистрированы четыре новых случая COVID-19 у детей. Мальчик 14 лет находится на амбулаторном лечении. В инфекционную больницу госпитализированы две девочки (9 месяцев и 15 лет), а также юноша (16 лет).

К настоящему времени в Одессе зарегистрированы 602 случая выздоровления от COVID-19, за последние сутки выздоровел один пациент. Продолжают болеть 1 124 одессита.

Как сообщала Одесса News, две недели подряд в Одесской области растёт количество подтверждённых случаев заболевания COVID-19.