На заводе крабовых палочек в Одесской области — вспышка COVID-19

Сотрудники Черноморского отделения полиции Одесской области расследуют обстоятельства и причины инфицирования коронавирусом 36 работников компании «Аквафрост», специализирующейся на изготовлении крабовых палочек и рыбных пресервов.

Об этом заявил на брифинге руководитель Одесского главка Нацполиции Олег Бех, сообщает Укринформ.

«В полицию поступила информация, которую проверили правоохранители, что сотрудники компании «Аквафрост», инфицированные коронавирусом, продолжают выходить на работу. Ни администрацией, ни собственниками завода не были приняты надлежащие меры, чтобы отправить больных на больничный. И в дальнейшем заболевание начало распространяться — нынче коронавирус обнаружен у 36 заводчан «Аквафроста», — отметил Бех.

По его словам, есть достаточно оснований считать, что причиной распространения COVID-19 среди работников завода является занесение коронавирусной инфекции извне из-за несоблюдения элементарных карантинных требований.

Уголовное производство открыто по признакам ч.1 ст.325 (нарушение санитарных правил и норм, установленных с целью предотвращения эпидемических и других инфекционных болезней) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщала Одесса News, по состоянию на 10 июля в Одесской области лабораторно подтверждено 2 108 случаев заболевания короновирусом COVID-19, в т.ч. 27 летальных.