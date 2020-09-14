В Одессе в воскресенье заболели 56 человек коронавирусом

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, на утро 14 сентября в Одессе зарегистрировано 4 101 случай COVID-19.

За последние сутки в городе зарегистрированы 56 новых случаев заболевания.

По данным на 14 сентября, на лечении в Одесской городской клинической инфекционной больнице находятся 193 пациента с COVID-19. Из них 150 человек пребывают в состоянии средней тяжести, 43 пациента — в тяжёлом состоянии.

За прошедшие сутки в инфекционную больницу поступили 18 человек с подозрением на COVID-19.

За последние сутки зарегистрированы три новых случая COVID-19 у детей — девочка (5 лет) и два мальчика (4 года и 8 лет) в удовлетворительном состоянии находятся на самоизоляции под наблюдением педиатров.

За последние сутки от COVID-19 по результатам ПЦР-обследования выздоровели 14 жителей Одессы.

К настоящему времени в Одессе зарегистрированы 1 536 случаев выздоровления от COVID-19, продолжает болеть 2 501 одессит.

Как сообщала Одесса News, в прошедшее воскресенье в Одесской области 205 человек пополнили количество больных, что на 105 человек больше, чем в субботу.