На всю Одессу от коронавируса сегодня лечатся 6 006 человек

К настоящему времени в Одессе зарегистрированы 8 530 случаев выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 6 006 одесситов. За последние сутки от COVID-19 по результатам ПЦР-обследования выздоровели 229 жителей Одессы.

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, на утро 18 ноября в Одессе зарегистрированы 14 753 случая COVID-19.

За последние сутки в городе зарегистрированы 298 новых случаев заболевания.

По данным на 18 ноября, на лечении в Одесской городской клинической инфекционной больнице находятся 222 пациента с COVID-19, из них 101 человек средней тяжести, 121 — тяжёлой, три пациента получают кислородную терапию.

За последние сутки в инфекционную больницу поступили 23 человека с подозрением на COVID-19.

24 пациента с лабораторно подтверждённым COVID-19 проходят лечение в ГКБ №1, 62 человека — в ГКБ №10, 18 детей — в детской городской больнице №3.

По данным на 16:00 17 ноября, в опорных городских медучреждениях Одессы свободны 69 коек для госпитализации пациентов с COVID-19.

За прошедшие сутки зарегистрированы 19 новых случаев COVID-19 у детей (10 мальчиков и 9 девочек), все находятся на амбулаторном лечении.

Как сообщала Одесса News, за минувшие сутки на территории Одесской области заболевание COVID-19 подтверждено методом ПЦР у 630 человек, в том числе у 27 детей и 24 медработников. 9 человек умерли.