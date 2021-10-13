Труханов в больнице: не хватает кислорода

12 октября, досрочно выйдя из 6-дневного отпуска, мэр Одессы Геннадий Труханов в новом отделении горбольницы №5 на Лидерсовском бульваре провёл рабочее совещание с медиками и специалистами, обеспечивающими работу кислородного оборудования в городских опорных больницах.

Об этом сообщает официальный сайт города.

На совещании руководитель Департамента здравоохранения Одесского городского совета Левон Никогосян отметил, что в Одессе стремительно увеличивается количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 и практически всем пациентам опорных стационаров требуется кислород.

В день потребление кислорода составляет порядка 12 тонн, — отметил чиновник.



«На сегодняшний день в городских стационарах развёрнуты 1103 койки для пациентов с COVID-19, из них 904 – места с подключенным прямым кислородом. Также в больницах есть более 800 кислородных концентраторов. Приём осуществляют больницы №№ 1, 5 и инфекционная больница, детская больница №3 и роддом №2. Новое отделение горбольницы №5 на Лидерсовском бульваре и Еврейская больница начали приём пациентов с COVID-19 на прошедшей неделе и практически сразу были заполнены», — рассказал Левон Никогосян.

Специалисты, обеспечивающие бесперебойную работу кислородного оборудования в городских опорных больницах, высказали свои опасения, связанные с нехваткой кислорода. Это связано с увеличивающимся количеством кислородозависимых пациентов и недостаточной поставкой кислорода от компаний-производителей.

«Мы готовились к прогнозируемой вспышке COVID-19 — делали разводку, закупали кислородные станции. Оборудование, ранее установленное в городских больницах №№1 и 5, позволяет ежедневно вырабатывать порядка 2-2,5 тонн кислорода в сутки. Остальное поставляют в криоцилиндры производители кислорода», — отметил Геннадий Труханов.

Закуплено оборудование и на сегодняшний день проводится установка двух кислородных станций в Одесской инфекционной больнице. В ближайшие две недели также будет установлена кислородная станция в городской больнице №10, что позволит вырабатывать кислород на месте и уменьшить зависимость города от поставщиков.

По результатам совещания принято решение о необходимости разворачивания коек для приёма пациентов с коронавирусной инфекцией в больницах №№8 и 10.



Как сообщала Одесса News, Одесский городской голов а Геннадий Труханов ушёл в отпуск с 8 октября на шесть календарных дней — по 13 число.

Фото и видео: «Одесса»

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