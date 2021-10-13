Улицу Михайловскую в Одессе закрывают до 15 ноября

В связи с проведением работ по переподключению домов к тепловым сетям Коммунального предприятия «Теплоснабжение города Одессы» временно будет закрыто движение автотранспорта по ул. Михайловской в Одессе.

Об этом сообщает официальный сайт города.

Отмечается, что движение транспорта закрыто на участках от ул.Дальницкой до ул.Мельницкой с 11 по 30 октября и от ул.Дальницкой до пл.Михайловской с 13 октября по 15 ноября.

Как сообщала Одесса News, с 1 ноября вокруг Староконного рынка будет организовано одностороннее движение автотранспорта в границах улиц А.Кутузакия, Косвенной и переулка Староконного.

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