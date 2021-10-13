В Одессе проживает 1 миллион 17 тысяч человек: сохранит ли город статус миллионника

В Одессе проживают чуть более 1 миллиона 17 тысяч человек, таким образом, пока сохраняется статус города-миллионника.

Об этом сообщила на заседании постоянной комиссии горсовета по вопросам здравоохранения вице-мэр и директор департамента финансов города Светлана Бедрега, отметив, что примерно 850 тысяч одесситов относятся к категории взрослого населения.

По последним статистическим данным, пишет ТАЙМЕР, в ноябре 2019 года численность населения города достигала 1 миллиона 15 тысяч 615 человек. Таким образом, демографическая ситуация в Одессе понемногу улучшается, хотя и происходит это, в основном, за счёт миграции: количество приезжающих существенно превышает число уезжающих.

Кстати. В одесской области по состоянию на 1 августа 2021 года численность населения составляет 4 миллиона 136 тысяч 24 человека. Естественное движение населения характеризуется превышением количества умерших над новорожденными. Так, по последним данным, на 100 умерших в регионе припадает лишь 48 новорожденных.

Как сообщала Одесса News, председатель Одесской областной госадминистрации Сергей Гриневецкий заявил о необходимости проведения региональной переписи населения из-за невозможности провести всеукраинскую.

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