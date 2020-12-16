Гриневецкий: Если в Украине нельзя переписать население, в Одесской области посчитаем сами

Председатель Одесской областной госадминистрации Сергей Гриневецкий встретился 15 декабря с ведущим учёным, академиком НАН Украины и профессором Эллой Либановой по поводу необходимости проведения региональной переписи населения.

По мнению пресс-службы Одесской облгосадминистрации, «решение этого вопроса позволит улучшить показатели социально-экономического развития Одесской области».

Отмечается, что в соответствии с принципами ООН, перепись населения является уникальным источником социально-демографических данных и позволяет получить самую подробную информацию с разнообразными характеристиками населения на общегосударственном, региональном и международном уровнях.

Глава области подчеркнул, что значительные демографические, экономические и миграционные процессы существенно повлияли на количественный и качественный состав населения. Перепись необходима для повышения эффективности работы в регионе.

По результатам рабочей встречи решено инициировать проведение региональной переписи населения с предоставлением проекта статуса «пилотного» с последующим использованием приобретённого опыта на всей территории Украины.

Соответственно принятому решению определены основные шаги и поставлены задачи руководителям структурных подразделений облгосадминистрации.

Учитывая важность наличия информации о демографическом составе Одесской области как для региона, так и для страны в целом, принято также решение направить официальное обращение к правительству с целью привлечения господдержки.

Как сообщала Одесса News, в ноябре 2019 года Кабинет министров согласовал сроки проведения переписи населения Украины. которая должна состояться в ноябре-декабре 2020 года.