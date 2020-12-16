Яркая смеходрама на сцене Одесского русского театра уже 19 декабря

19 декабря на сцене Одесского русского драматического театра — яркая смеходрама «Академия смеха».

В основе сюжета спектакля «Академия смеха» – одноименная пьеса, автором которой является современный японский драматург Коки Митани.

Главный конфликт возникает вокруг новой постановки Драматурга. Его попытки предложить зрителю новое видение творчества Шекспира находят сопротивление директора театра. Руководителю кажется, что веселье и бесшабашность – отнюдь не актуальные мотивы современности.

Чем же закончится битва между Драматургом и Директором? – Приходите и сможете лично повлиять на исход! Ведь зрителю отведена особая роль в происходящем на сцене.

Цена билетов от 200 до 200 гривен. Их можно купить здесь.

Приходите 19 декабря, в субботу, к 17 часам.