Американские дипломаты проверили, как охраняется граница в Одесской области

Вряд ли в прошлые времена можно было представить, что иностранцы, даже если они являются дипломатами, могли быть допущены к аудиту государственных рубежей.

Времена прошли, и 15 декабря в Одессе в рамках реализации программы сотрудничества Государственной пограничной службы с Посольством США в Украине прошла встреча, на которой представители отдела по правоохранительным вопросам (INL) во главе с Сарой Лангенкамп рассказали пограничникам о своих впечатлениях от двухдневного так называемого рабочего визита сотрудников американского посольства на рубежи Украины, защищаемые подразделениями Южного регионального управления.

Американские гости украинских пограничников поведали также о своих впечатлениях об инфраструктуре пограничных объектов, о том, как пограничники решают свои основные задачи по охране, частности, морской границы, о посещении помещения базирования спецподразделения «ДОЗОР» и военного стрельбища «Августовка», где сейчас идёт обновление учебно-материальной базы.

После рассказа об увиденном американцы обсудили состояние реализации совместных проектов по оказанию материально-технической помощи Госпогранслужбе, приближению её к стандартам НАТО.

В частности, американцев интересовала реализация в Украине Программы Правительства США по экспортному контролю и безопасности границ, общая сметная стоимость которой 4 млн долларов США. Конечная дата реализации — июнь 2021 года.

В Госпогранслужбе считают, что эта Программа увеличит возможности реагирования подразделений пограничников на изменения обстановки на море, поможет модернизации системы поддержки Морской охраны, усилит потенциал страны в охране государственной границы на море и суверенных прав Украины в её исключительной (морской) экономической зоне.

Как сообщала Одесса News, по мнению экс-командующего ВС США в Европе, генерал-лейтенанта в отставке Бена Ходжеса, Украина вместе с США и Великобританией должна контролировать ситуацию вокруг российских баз в Чёрном море.

Фото: Госпогранслужба