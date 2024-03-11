Кинопремию «Оскар» впервые получил украинский фильм

Документальный фильм «20 дней в Мариуполе» украинского режиссёра Мстислава Чернова о преступлениях российских оккупантов в Мариуполе Донецкой области победил в номинации «Лучший полнометражный документальный фильм» премии «Оскар» Американской академии кинематографических искусств и наук.

Трансляцию вело «Суспільне Культура».

Это первый украинский фильм, получивший «Оскар».

На сцену с Черновым поднялись фотокорреспондент Евгений Малолетка и продюсер Василиса Степаненко, которые вместе с режиссёром работали в окружённом оккупантами Мариуполе в 2022 году. Вместе с Черновым награды получили американские кинопродюсеры Мишель Мизнер и Рени Аронсон-Рат.

«Я бы хотел, чтобы мне никогда не пришлось создавать этот фильм. Я бы хотел иметь возможность обменять его на то, чтобы Россия никогда не нападала на Украину, никогда не оккупировала наши города, никогда не убивала десятки тысяч моих соотечественников-украинцев… Я хочу, чтобы она освободила всех заложников, всех солдат, защищающих свою землю, всех мирных жителей, находящихся в тюрьмах…» – сказал Чернов на церемонии награждения.

96-я церемония вручения премии «Оскар» состоялась в ночь на 11 марта в Лос-Анджелесе.

Для справки. «20 дней в Мариуполе» – документальная работа украинского режиссёра Мстислава Чернова, военного корреспондента, который в марте 2022 года вместе со своим коллегой Евгением Малолеткой остался в блокадном Мариуполе. Кинолента рассказывает о событиях в Мариуполе в феврале–марте 2022 года. В частности, туда вошли кадры российских обстрелов и бомбардировки роддома. В украинском прокате фильм стал самым кассовым среди документального кино.

В январе 2023 года картина завоевала приз зрительских симпатий (Audience Award) на фестивале независимого кино Sundance в США. В апреле фильм стал лауреатом 47-го Международного кинофестиваля в Кливленде (Огайо, США) в номинации Standing Up. Также фильм получил премию Cinema for Peace (Берлин, Германия) в категории «Лучший документальный фильм», его отметили двумя наградами журналистской премии Royal Television Society 2023 (Великобритания) в номинациях «Освещение международных новостей» и «Эксклюзив года». Автор фильма признан «Оператором года». 18 февраля фильм стал лауреатом британской премии BAFTA в номинации «Лучший документальный фильм».

Одесса News информировала, что этот фильм в 2024 году получил Национальную премию имени Т.Г.Шевченко.

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