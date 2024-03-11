Погода солнечная, настроение — пасмурное: «Черноморец» в Одессе проиграл «Ворскле»

В рамках 20-го тура Украинской футбольной Премьер-лиги в Одессе состоялся матч футболистов одесского «Черноморца» с полтавской «Ворсклой». «Моряки» проиграли со счётом 0:1.

Об этом сообщает официальный сайт ФК «Черноморец».

Отмечается, что первый тайм прошёл во взаимных атаках, однако самые острые моменты были у гостей. После перерыва дважды мог забивать Васильев, но безуспешно.

«Когда начало казаться, что игра катится к ничейному эндшпилю, произошёл гол в ворота «Черноморца». Бацула исполнил совершенно невинный навес во вратарской, но мяч по хитроумной траектории опустился за линию ворот – 0:1. Собрав все силы в кулак, «Черноморец», бросился спасать игру. Снова не повезло Штогрину: его удар с 5 метров в цель не попал…».

Одесса News информировала, что в рамках 19-го тура Украинской футбольной Премьер-лиги состоялся матч футболистов киевского «Динамо» с одесским «Черноморцем», закончившийся поражением «моряков» — 0:1.

Фото и видео: ФК «Черноморец»

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