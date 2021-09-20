«Заря»-«Черноморец»: шокирующий матч с таким же результатом

19 сентября в Запорожье футболисты «Черноморца» встретились с луганской «Зарёй» и проиграли со счётом 0:3.

Как сообщает ФК «Черноморец», за поединком на запорожской «Славутич-Арене» около 1400 зрителей наблюдали за шокирующим для «моряков» матче.

Уже на второй минуте поединка «Заря» повела в счёте.

«Кабаев после передачи Громова метко пробил с 15 метров в нижний угол — 0:1. «Моряки» не растерялись и попытались наладить свою игру. Хозяева, применив высокий прессинг, активно этому мешали. Тем не менее, «Черноморец» стал создавать моменты, а по количеству ударов по воротам вообще превзошёл «Зарю» почти в два раза. Другое дело, что нашим «выстрелам» явно не хватало точности», — говорится в спортивном комментарии.

Отмечается, что промахивались, имея выгодные позиции, Цитаишвили, Вантух, Брагару (попал в стойку), Михайленко, Тлумак, Исаенко.

«А ещё два коварных удара Цитаишвили отразил Мацапура. От головы Исаенко мяч попал в руку Имерекову, но арбитр пенальти не назначил. В отличие от эпизода на финише первого тайма, когда в единоборстве с Брагару в штрафной площадке упал Кочергин. Гладкий реализовал 11-метровый — 0:2», — с таким результатом футболисты пошли на перерыв.

Во втором тайме «Черноморец» пытался искать счастье у чужих ворот, но успеха так и не добился. А «Заря», не раз проводившая острые атаки (трижды нашу команду выручал Паламарчук), забила в третий раз. «Успехом завершился индивидуальный рейд Аллахяра — 0:3», — таков общий итог матча.

Ближайший матч чемпионата VBET Лиги в Одессе состоится 27 сентября. В рамках 9 тура «Черноморец» будет принимать «Ингулец» (Петрово).

Как сообщала Одесса News, в сентябре 2021 года футбольные клубы украинской футбольной Премьер-лиги «Динамо» и «Черноморец» достигли соглашения о переходе в одесский клуб на правах аренды до конца сезона 23-летнего защитника киевлян Романа Вантуха.

Фото — www.zarya-lugansk.com, Facebook

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