Работу Одесского припортового остановили: виноваты высокие цены на газ и кое-что другое

ПАО «Одесский припортовый завод» (ОПЗ) остановил свою работу.

Об этом сообщил первый заместитель директора ОПЗ Николай Щуриков в Facebook.

«Одесский припортовый завод останавливается. Увы… Факт, что «окно возможностей» для стабилизации завода закрылось», — написал он.

«18 сентября Правление завода приняло решение об остановке завода, в исполнение которого возник Приказ номер 560, ссылка в приказе идёт на письмо компании Одессагаз,в котором заводу предлагается произвести остановку завода 22 сентября на основании имеющейся задолженности за распределение газа», — пишет Щуриков.

По его словам, сейчас остаётся шанс провести приватизацию ОПЗ, которую Фонд государственного имущества планирует провести в 2022 году.

«Каждая новая власть делает одинаковые ошибки, пытаясь выдавить из завода всё, что возможно, а учитывая, что с 2004-го власть только деградирует, то сегодняшнее техническое состояние завода худшее за последние годы. Но надеюсь, что теперь, когда не из чего греть руки, которые ничего не брали, есть шанс провести приватизацию», — написал Щуриков.

Как сообщала Одесса News в июне 2021 года, Верховный Суда Украины отказал компании Ostchem Holding Limited во взыскании с ПАО «Одесский припортовый завод» 250 млн долл. по решению Стокгольмского арбитража.

Кстати. ОПЗ выпускает продукцию с 1978 года. Предприятие специализируется на производстве аммиака, карбамида и другой химической продукции. Завод также принимает и перегружает в морские суда на экспорт продукцию других предприятий Украины и России: аммиак, карбамид, метанол и жидкие комплексные азотные удобрения. Химическая продукция от других предприятий поступает на перегрузочные комплексы завода по железной дороге и аммиакопроводу Тольятти-Горловка-Одесса длиной 2 417 км.

Фото: Facebook

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