747 дней войны: груды металла, горы тел вражеских солдат

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 по 4 марта 2024 года ориентировочно составили личного состава 424 980 (+920 за последние сутки) человек.

Об этом сообщил в Facebook Генштаб ВСУ.

За время с начала вторжения в Украину Силы обороны также уничтожили вражеских танков ‒ 6739 (+8), боевых бронированных машин ‒ 12874 (+24) ед., артиллерийских систем – 10449 (+33) ед., РСЗО – 1016 (+1), средств ПВО ‒ 711 (+2), самолётов – 347, вертолётов – 325, БпЛА оперативно-тактического уровня – 8141 (+59), крылатых ракет ‒ 1919, корабли/катера ‒ 26, подлодки — 1, автомобильной техники и автоцистерн – 13826 (+74) ед., специальной техники ‒ 1686 (+14).

Как информировала Одесса News , по заявлению Президента Украины Владимира Зеленского в феврале 2024 года, Россия на передовой теряет пять военных на каждого убитого украинского военнослужащего.

Инфографика и фото: Генштаб ВСУ

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