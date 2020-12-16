COVID-19 в Одесской области: достоверна ли публикуемая ежедневно информация

За минувшие сутки на территории Одесской области, по данным лабораторного центра, подтверждённых случаев заболевания коронавирусом зафиксировано у 861 человека, больше всего из Одессы (420), Измаила (79), Овидиопольского района (50) района.

За сутки заболели 25 детей.

Среди медработников, как отмечается в ежедневной сводке, заболевших за прошедшие сутки нет.

Всего заболевших 3 128 детей и 2 058 медиков.

Летальность на сегодняшний день составила по региону 835 человек (+20 за сутки): Одесса — 395 (+17), г. Балта — 4, г.Б.Днестровский — 35 (+1), Измаил — 43 (+2), Подольск — 1, Теплодар — 1, Черноморск — 25, Южный — 14, районы — Ананьевский — 5, Арцизский — 14, Балтский — 1, Березовский — 14 (+1), Б.Днестровский — 23, Беляевский — 35, Болградский — 28 (+1), Великомихайловский — 4, Захаровский — 1, Ивановский — 6, Измаильский — 22, Килийский — 8, Кодымский — 8, Лиманский — 22 (+1), Любашевский — 2, Николаевский — 5, Овидиопольский — 18 (+1), Окнянский — 3, Подольский — 26 (+1), Ренийский — 6, Раздельнянский — 16, Савранский — 5 (+1), Саратский — 20, Тарутинский — 12, Татарбунарский — 12, Ширяевский — 5.

Выздоровели — 27 426 человек. Причём, только в Одессе — 148 человек за сутки. По остальным регионам области либо действительно нет выздоровевших, что настораживает, либо, а это скорее всего, вовремя не поданы обновлённые статданные. Таким образом, выздоровели за всё время с начала пандемии: Одесса — 14 835, Балта — 167, г.Б.-Днестровский — 582, Измаил — 647, Подольск — 47, Теплодар — 9, Черноморск — 67, Южный — 779, районы — Ананьевский — 58, Арцизский — 755, Балтский — 15, Березовский — 487, Б.Днестровский — 51, Беляевский — 969, Болградский — 1 530, Великомихайловский — 103, Захаровский — 172, Ивановский — 385, Измаильский — 216, Килийский — 267, Кодымский — 11, Лиманский — 1 125, Любашевский — 35, Николаевский — 172, Овидиопольский — 583, Окнянский — 167, Подольский — 486, Ренийский — 243, Раздельнянский — 453, Савранский — 40, Саратский — 712, Тарутинский — 499, Татарбунарский — 582, Ширяевский — 177.

Лабораторно подтверждены больные в таких административных территориях на 16 декабря:

Одесса — 27 104 (дети — 1 329, медработники — 605)

— 27 104 (дети — 1 329, медработники — 605) Балта — 602 (дети — 12, медработники — 27)

г.Белгород-Днестровский — 1 076 (дети — 39, медработники — 56)

Измаил — 3 447 (дети — 132, медработники — 131)

— 3 447 (дети — 132, медработники — 131) Подольск — 162 (дети — 9, медработники — 95)

Теплодар — 250 (дети — 14, медработники — 4)

Черноморск — 2 063 (дети — 160, медработники — 47)

Южный — 1 174 (дети — 62, медработники — 14)

Ананьевский район — 307 (дети — 21, медработники — 41)

Арцизский — 1 153 (дети — 47, медработники — 63)

Балтский — 348 (дети — 6, медработники — 12)

Березовский — 933 (дети — 87, медработники — 33)

Б.-Днестровский — 525 (дети — 23, медработники — 23)

Беляевский — 2 495 (дети — 173, медработники — 118)

— 2 495 (дети — 173, медработники — 118) Болградский — 2 114 (дети — 122, медработники — 109)

В.Михайловский — 403 (дети — 29, медработники — 25)

Захаровский — 273 (дети — 13, медработники — 8)

Ивановский — 622 (дети — 39, медработники — 38)

Измаильский — 1 305 (дети — 90, медработники — 43)

Килийский — 890 (дети — 41, медработники — 34)

Кодымский — 390 (дети — 18, медработники — 20)

Лиманский — 2 426 (дети — 146, медработники — 90)

Любашевский — 524 (дети — 23, медработники — 37)

Николаевский — 315 (дети — 30, медработники — 18)

Овидиопольский — 2 254 (дети — 151, медработники — 64)

Окнянский — 473 (дети — 9, медработники — 7)

Подольский — 1 753 (дети — 107, медработники — 70)

Раздельнянский — 902 (дети — 32, медработники — 41)

Ренийский — 669 (дети — 29, медработники — 50)

Савранский — 437 (дети — 13, медработники — 8)

Саратский — 793 (дети — 49, медработники — 27)

Тарутинский — 672 (дети — 37, медработники — 32)

Татарбунарский — 777 (дети — 36, медработники — 56)

Ширяевский – 326 (медработники – 12).

Как сообщала Одесса News, в предыдущие сутки в Одесской области было зафиксировано 830 новых случаев заболевания коронавирусом.