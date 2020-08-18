COVID-19 в Одессе: Эпидемическая ситуация ухудшается с каждым днём

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, на утро 18 августа в Одессе зарегистрированы 1 974 случая COVID-19.

За последние сутки в Одессе 56 новых случаев заболевания.

По данным на 18 августа, на лечении Одесской городской клинической инфекционной больнице находятся 248 пациентов с COVID-19. Из них 218 человек пребывают в состоянии средней тяжести, 30 человек — в тяжёлом состоянии.

За прошедшие сутки в инфекционную больницу поступили 37 человек с подозрением на COVID-19.

За последние сутки зарегистрированы два новых случая COVID-19 у детей — мальчик 9 лет находится на самоизоляции под наблюдением педиатра, мальчик 10 лет госпитализирован в больницу.

17 августа зарегистрирован летальный случай у жительницы Одессы 79 лет с положительным результатом теста на COVID-19 и сопутствующими заболеваниями.

За последние сутки по результатам ПЦР-обследования от COVID-19 выздоровели 53 одессита.

К настоящему времени в Одессе зарегистрированы 693 случая выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 1 243.

По сообщению заместителя главного санитарного врача региона Сергея Дементьева, уже болеет 214 человек на 100 тысяч населения.

Регулярно случаются вспышки в коллективах. Так, заболели восемь сотрудников Одесской областной филармонии и двое — Оперного театра.

Подтверждено инфицирование четверых сотрудников «Укрзализныци» и восьми работников одесского морского порта.

В Одесской областной детской больнице заболели семь человек, среди которых три бухгалтера, врач и трое детей.

Дементьев отметил, что вся заболеваемость, которую фиксируют в трудовых коллективах, связана с тем, что люди с респираторными проявлениями продолжают ходить на работу. Такая ситуация наблюдалась в Одесской филармонии, где 150 человек на сегодняшний день находятся на самоизоляции.

«В коллективах не соблюдают дезрежим, люди не используют средства индивидуальной защиты, поэтому инфекция распространяется внутри коллектива», — сообщил Дементьев.



В связи с ухудшением в Одессе эпидемиологической ситуации по коронавирусу город попал в так называемую «желтую зону» карантина.

По словам заместителя городского головы Павла Вугельмана, запрещаются:

— посещение учреждений соцзащиты, в которых находятся пожилые люди;

— работа хостелов;

— работа баров, ресторанов, кафе, клубов с полуночи до 7 утра;

— проведение массовых мероприятий в заведениях общепита для 20 и более человек.



Кроме того, действуют и прежние ограничения:

— в общественных местах необходимо находиться в маске или респираторе;

— при выходе на улицу необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие личность;

— количество пассажиров в общественном транспорте должно быть равно количеству сидячих мест.



Как сообщала Одесса News, на утро 18 августа в Одесской области зафиксировано 5 158 случаев заболевания COVID-19.