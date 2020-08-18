COVID-19 в Одесской области: за сутки 96 новых больных, Беляевка в «красной» зоне

Второй день город Беляевка, что в 50 км от Одессы, числится в так называемой «красной» зоне по COVID-19.

Это единственный населённый пункт Одесской области, где объявлен наивысший уровень эпидемической опасности и запрещена работа общественного транспорта, деятельность ТРЦ, кафе, ресторанов и учреждений образования.

В «зелёную» зону попали районы: Ренийский, Измаильский, Килийский, Татарбунарский, Тарутинский, Белгород-Днестровский, Раздельнянский, Ивановский, Великомихайловский, Ширяевский, Захаровский, Окнянский, Любашевский, Балтский, Подольский и Кодымский.

В этих районах эпидемическая ситуация стабильная. Заведения и учреждения работают почти без ограничений, но все имеют строго соблюдать санитарные правила. Обязательным остается ношение масок и социальная дистанция.

К «желтой» зоне отнесены Одесса, Измаил, Теплодар, Беляевский, Овидиопольский, Лиманский Арцизский, Болградский, Ананьевский, Березовский и Савранский районы.

В «оранжевой» зоне — Николаевский и Саратский районы.

На утро 18 августа в Одесской области зафиксировано 5 158 случаев заболевания COVID-19.

Такие цифры приводит система мониторинга распространения эпидемии коронавируса Аппарата СНБО Украины.

Общее количество заболевших за сутки составляет 96 человек, на 2 меньше предыдущего показателя.

Летальных случаев за истекшие сутки один, с начала пандемии — 81.

Выздоровели 1 543 пациента, за сутки выздоровели 7.

Продолжают болеть в одесском регионе 3 534 человека.

Как сообщала Одесса News, в Украине на утро 18 августа насчитывалось 94 436 случаев COVID-19, из них за сутки — 1 616, летальных — 27.

Фото: Думская