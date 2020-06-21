Из-за увеличения роста больных COVID-19 в Украине начинается облава на точки общепита

В Украине с понедельника, 22 июня, начнут усиленно проверять кафе и транспорт на соблюдение требований карантина.

Общественные места в Украине должны соответствовать эпидемиологическим требованиям во время карантина, заявил Президент Владимир Зеленский на селекторном совещании по предотвращению распространения коронавируса, информирует пресс-служба Главы государства.

«Если учреждения не следят за тем, чтобы люди были в масках, чтобы была соблюдена дистанция, меры безопасности, то должны нести за это ответственность. Общественные места должны соответствовать эпидемиологическим требованиям во время карантина», — подчеркнул Президент.

В связи с этим, на следующей неделе Госпродпотребслужба должна осуществить не менее 10 тысяч проверок соблюдения заведениями общественного питания санитарно-гигиенических норм и противоэпидемических требований.

«В стране наблюдается тенденция роста числа больных COVID-19, — сказал министр развития громад и территорий, первый заместитель председателя Государственной комиссии ТЭБ и ЧС Алексей Чернышов. — Вторые сутки, к сожалению, фиксируем около тысячи новых случаев каждый день, и это — результат низкой социальной ответственности как со стороны граждан, так и со стороны коммерческих и других предприятий. Поэтому необходимо срочно провести корректирование противоэпидемических мероприятий в сторону усиления контроля. Прошу и призываю соблюдать социальную дистанцию и масочный режим в общественных местах. Особое внимание прошу обратить на работу и соблюдение заведениями общественного питания установленных на время борьбы с пандемией норм. Как видим, возобновление работы заведений общественного питания в некоторых случаях привело к нарушению санитарно-гигиенических и противоэпидемических требований в части проведения массовых мероприятий. Поэтому считаю, что необходимы массовые проверки; по меньшей мере 10 000 проверок Госпродпотребслужбой соблюдения заведениями общественного питания норм должны быть осуществлены на следующей неделе. Также определённая опасность существует для пользователей транспорта — внимательность и соблюдение рекомендаций Минздрава во всех без исключения общественных местах и ​​учреждениях крайне важна. В противном случае нас ждёт ещё большее количество заболеваний, а следовательно, усиление ограничений».

По состоянию на утро 21 июня в Украине лабораторно подтверждено 36 560 случаев COVID-19, за сутки — 735 новых, сообщает специальный ресурс СНБО по мониторингу распространения эпидемии коронавируса.

Согласно этим данным, в течение суток зафиксировано 8 новых летальных случаев. Выздоровели 103 человека.

Всего в Украине зарегистрировано 1 002 смерти от COVID-19. Выздоровели — 16 509. Болеют сейчас — 19 049 пациентов.

Как сообщала Одесса News, Всемирная организация здоровья (ВОЗ) предупредила о новой опасной фазе распространения коронавируса.