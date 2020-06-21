Президент удостоил наград нескольких медиков Одесской области

Президент Украины Владимир Зеленский своим Указом наградил группу медицинских работников страны, в том числе, в Одесской области, государственными наградами и почётными званиями по случаю Дня медицинского работника.

Соответствующий Указ обнародован на сайте Главы государства.

Так, «за значительный личный вклада в развитие отечественной системы охраны здоровья, оказание квалифицированной медицинской помощи, спасение жизни людей, добросовестный труд и высокий профессионализм» президентским Указом присвоено звание «ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВРАЧ УКРАИНЫ» Баязитову Николаю Рашитовичу — медицинскому директору коммунального некоммерческого предприятия «Одесская областная клиническая больница» Одесского областного совета, Николаевой Анне Петровне — врачу-инфекционисту отделения коммунального некоммерческого предприятия Измаильского районного совета «Центральная районная больница» и Самарскому Игорю Николаевичу — начальнику отделения клиники хирургии сердца и магистральных сосудов Военно-медицинского клинического центра Южного региона Вооружённых Сил Украины, подполковнику медицинской службы.

Также присвоено Почётное звание «ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УКРАИНЫ» Губаревой Светлане Владимировне — главной медицинской сестре коммунального некоммерческого предприятия «Одесский областной клинический медицинский центр Одесского областного совета».

Как сообщала Одесса News, мэр Одессы Геннадий Труханов накануне Дня медработника вручил группе медиков города почётные награды, а также ключи от квартир.