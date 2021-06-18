Мэр Одессы вручил медикам ключи от квартир и награды горсовета

18 июня в преддверии профессионального праздника медиков в одесской мэрии чествовали работников сферы здравоохранения.

Как сообщает официальный сайт города, присутствующие почтили память медицинских работников, чьи жизни унесла пандемия COVID-19.

«Этот период – уже больше года — действительно выдался непростым для всех нас. Для всего мира. И всё это время на передовой борьбы стояли вы – медработники. А мы только прислушивались к вашим рекомендациям и старались всеми силами помочь, поддержать и в самые короткие сроки обеспечить всем необходимым», — отметил Геннадий Труханов.

Городской голова поздравил медицинских работников с праздником и вручил документы на квартиры медикам, которые долгие годы состояли на квартирном учете:

Бобковой Людмиле Михайловне, заведующей клинико-диагностической лабораторией Коммунального некоммерческого предприятия «Консультативно-диагностический центр №6» Одесского городского совета;

Залевской Людмиле Лукиничне — младшей медицинской сестре дневного стационара КНП «Детский консультативно-диагностический центр» Одесского городского совета.

Лучшие по результатам года медики были отмечены почётными наградами.

Подарки получили и медучреждения, где медики приложили немало усилий в борьбе с пандемией COVID-19 — стационары по оказанию медпомощи больным коронавирусом и все центры первичной медико-санитарной помощи.

Кроме того, ряд медицинских работников стационаров, где проходят лечение пациенты с COVID-19, получил путёвки на отдых.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod