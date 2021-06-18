Зеленский подписал указ о повышении зарплаты медикам

Владимир Зеленский подписал указ, который предусматривает значительное повышение зарплаты медиков: не менее 13,5 тысяч гривен для среднего медперсонала и 20 тысяч гривен для врачей.

Об этом сообщается на сайте Президента Украины.

Президент Украины подписал указ во время торжеств по случаю Дня медицинского работника Украины, которые прошли 18 июня во дворе Мариинского дворца в Киеве.

Владимир Зеленский акцентировал внимание на том, что государство должно заботиться о медиках не только раз в год, а ежедневно. По его словам, необходимо компенсировать недостаток должного внимания к медицине на протяжении многих лет и ценить врачей как национальное достояние.

Для достижения этой цели Президент определил два ключевых приоритета: первый – качественная инфраструктура и надлежащие условия для работы медиков, второй – достойная мотивация, обеспечение, условия и гарантии для медицинских работников.

«Я понимаю, что любая, даже сверхсовременная больница рискует стать красивой и никому не нужной декорацией, если в ней не работают мотивированные, профессиональные, защищённые и, что важно, счастливые специалисты», – отметил Глава государства.

Владимир Зеленский назвал недопустимым, когда средняя зарплата в области здравоохранения близка к уровню средней зарплаты по стране: «При всём уважении ко всем профессиям, но жизнь человека – бесценна, а значит, её спасение должно быть одним из самых высокооплачиваемых занятий», – сказал он.

«Либо наша страна обеспечит достойную мотивацию своим медикам, либо эту мотивацию им предоставят другие страны», – отметил Президент.

Глава государства напомнил, что украинская власть постепенно увеличивает заработные платы медикам, но нужно находить новые механизмы и ресурсы, пока размер зарплаты медиков не станет справедливым.

По его словам, совместно с правительством и парламентом будут приняты все необходимые решения, чтобы общий бюджет здравоохранения рос, а соответственно увеличивались и тарифы программ медицинских гарантий. И чтобы врачи могли отстоять право на достойную оплату перед работодателем, а коллективные договоры устанавливали справедливую формулу выплат.

«В настоящий момент правительство начинает процесс подготовки бюджета на 2022 год. Я ожидаю, что он станет чётким сигналом о восстановлении престижа и важной роли медиков в нашем обществе. Я очень прошу правительство учесть эти размеры при расчёте тарифов медицинских гарантий и формировании бюджетов ведомственных медицинских учреждений», – отметил Глава государства.

Также Владимир Зеленский призвал местные власти как владельцев медицинских учреждений обеспечить справедливое распределение средств и не допускать большого разрыва в зарплате руководителей больниц и других медицинских работников.

Также Президент вручил государственные награды медицинским работникам за весомый личный вклад в развитие отечественной системы здравоохранения, оказание квалифицированной медицинской помощи, спасение жизни людей в условиях распространения коронавирусной болезни COVID-19 и высокое профессиональное мастерство.

Фото: пресс-служба ОПУ

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