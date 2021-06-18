Амбулаториям Одесской области передали 31 автомобиль

Накануне Дня медицинского работника амбулатории Одесской области получили 31 служебный автомобиль Suzuki S4.

Об этом сообщается на сайте Одесского областного совета.

«В эти дни вы услышите много тёплых слов в свой адрес — и каждое из них будет правдой. — обратился к медикам председатель областного совета Григорий Диденко. — Новые авто должны помочь вам в повседневной работе по оказанию качественных медицинских услуг. Это — приоритет Президента Украины и каждого из нас. Поздравляю с праздником!»

Отмечается, что автомобили приобретены за счёт субвенции из государственного бюджета местным бюджетам для осуществления мероприятий, направленных на развитие здравоохранения в сельской местности.

Фото: Facebook/Одесский облсовет

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