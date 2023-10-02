В Одессе торжественно отметили День защитников и защитниц Украины (фото)

1 октября в День защитников и защитниц Украины в Одессе торжественно освятили Мемориал погибшим Героям Украины.

Мемориал создан в сквере Славы и Воли, — сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета.

«Война уносит лучших детей Украины. Мы должны помнить подвиг тех, кто продолжал жить в независимом государстве, тех, кто отдал самое ценное – свою жизнь! Вечная и светлая память Героям Украины!» – сказал мэр Одессы Геннадий Труханов на освящении Мемориала.

В церемонии приняли участие председатель Одесской облгосадминистрации Олег Кипер, председатель облсовета Григорий Диденко.

В Парке Победы Одессы торжественно открыт мемориал Героям, павшим в боях за свободу и независимость Украины в войне с российским агрессором.

В честь Дня защитников и защитниц на входе в парк Победы были торжественно подняты флаги военных и специальных подразделений, защищающих независимость и суверенитет Украины.

Цветы к подножию Мемориала возложил Командующий ВМС ВСУ Алексей Неижпапа.

В День защитников и защитниц Украины в Одессе были вручены Президентские награды родным Героев, отдавших жизнь за Украину, а также военнослужащим ВСУ.

В одном из городских медицинских учреждений Одессы с праздником поздравили военных, проходящих лечение.

Одесса News информировала, что 1 октября в 9.00 в Одессе, как и по всей Украине, состоялась масштабная минута молчания в память обо всех погибших воинах.

Фото и видео: «Одесса»

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