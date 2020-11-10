Зеленский наградил 4-х одесситов по случаю Дня работников культуры

9 ноября Президент Украины Владимир Зеленский своим Указом наградил ряд работников сферы культуры и искусства, в том числе представителей Одесской области, по случаю Всеукраинского дня работников культуры и мастеров народного искусства.

Соответствующий Указ обнародован на сайте Офиса Президента.

Как говорится в Указе, «за значительный личный вклад в развитие национальной культуры и искусства, весомые творческие достижения и высокое профессиональное мастерство» орденом «За заслуги» II степени награждён НОВАК Виллен Захарович, режиссёра-постановщик акционерного общества «Одесская киностудия».

Почётные звания «Народный художник Украины» присвоено КРАВЧЕНКО Галине Борисовне, художнице-графику, живописцу; «Заслуженный артист Украины» — КАЛЬЧЕНКО Екатерине Сергеевне, артистке балета Одесского национального академического театра оперы и балета; «Заслуженный работник культуры» — Бирюковой Ирине Александровне, генеральному директору Одесской национальной научной библиотеки.