Президент присвоил двум одесситам почётные звания

Указом Президента Украины №205/2020 двум одесситам присвоены почётные звания по случаю Дня защиты детей.

Полный текст Указа публикуется на официальном сайте Президента Украины.

Как отмечается в Указе, за весомый личный вклад в обеспечение реализации государственной политики в сфере социальной защиты детей, создание условий для их всестороннего развития и высокий профессионализм присвоены почётные звания: «ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ УКРАИНЫ» — Яцынюк Ольге Вячеславовне, преподавателю-методисту коммунального внешкольного учреждения «Детская школа искусств №5 города Одессы» и «ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА УКРАИНЫ», Магдиеву Магомеду Газимагомедовичу — председателю общественной организации «Спортивный клуб» Мангуст» (г.Одесса).

Как сообщала Одесса News, днями Президент Украины назначил своим Указом стипендии нескольким одесским спортсменам.