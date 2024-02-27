Одесский хирург посмертно награждён орденом Данилы Галицкого

Хирурга Одесской городской клинической больницы №11 Александра Пилипенко посмертно наградили орденом Даниила Галицкого.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

«Указом Президента Украины за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное исполнение воинского долга Александр Сергеевич Пилипенко награждён орденом Данилы Галицкого (посмертно)», — говорится в сообщении.

Александр Пилипенко 28 лет работал в городской клинической больнице №11. В начале полномасштабной войны он ушёл на фронт добровольцем. На передовой одессит провёл около 10 тысяч хирургических операций, сам получил многочисленные контузии и пережил инсульт. После реабилитации он вернулся в зону боевых действий.

Во время очередной эвакуации раненых сердце врача не выдержало.

Одесса News информировала о награждении медалью «За спасённую жизнь» слесаря-сантехника производственного участка № 3 одесского коммунального предприятия «Жилищно-коммунальный сервис «Хмельницкий» Валерия Лукашова, спасавшего детей из горящего дома.

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