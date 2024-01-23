Президент Украины отметил труд пяти одесситов государственными наградами

В День Соборности Украины Президент Владимир Зеленский подписал Указ о награждении.

Текст Указа публикуется на официальном сайте Офиса Президента Украины.

В Указе, в частности, отмечен труд нескольких представителей одесского региона.

Так, «за значительные заслуги в укреплении украинской государственности, мужество и самоотверженность, проявленные в защите суверенитета и территориальной целостности Украины, весомый личный вклад в развитие различных сфер общественной жизни, добросовестное выполнение профессиональной обязанности» награждены медалью «За спасённую жизнь» Валерий Лукашов, слесарь-сантехник производственного участка № 3 одесского коммунального предприятия «Жилищно-коммунальный сервис «Хмельницкий» и Сергей Пантюшин, электрик этого же предприятия.

Более 10 лет Валерий Лукашов работает в ЖКС «Хмельницкий», который расположен на ул. Средней. 29 декабря 2023 года он одним из первых оказался на месте попадания российской ракеты в трёхэтажку по ул. Картамышевской. Дом был охвачен пожаром. Там оставались жители, которые самостоятельно не могли эвакуироваться, поскольку дверь была повреждена и выход заблокирован. Рискуя собственной жизнью, Валерий Лукашов начал эвакуировать детей, которых родители передавали ему через окна, а позже помог спасателям разблокировать выход для эвакуации людей из подвала дома.

Валерий Лукашов на церемонии вручения президентских наград

Указом званий «Народный художник Украины» удостоен Владимир Бабиенко — одесский художник-живописец, автор серии картин проекта «Вместе к Победе», «Заслуженный артист Украины» Сергей Брикайло — солист-баянист, старший преподаватель кафедры Одесской национальной музыкальной академии имени А.В.Неждановой и «Заслуженный работник культуры Украины” Нина Швачка — начальник отдела культуры Белгород-Днестровского горсовета.

Одесса News информировала о награждении в январе 2024 года ведомственными наградами одесских полицейских, которые в течение нескольких месяцев в деоккупированных населённых пунктах Херсонской области помогали правоохранителям обеспечивать правопорядок и заботиться о безопасности местных жителей.

Фото: ОПУ

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