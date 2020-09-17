В Одессе чествовали спасателей

Руководитель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый принял участие в торжествах ко Дню спасателя.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской облгосадминистрации.

«Спасибо спасателям за их работу. За то, что они каждый день рискуют своей жизнью, чтобы спасать людей. За то, что смело готовы противостоять пожарам и без отдыха ликвидировать последствия непогоды. Они — настоящие герои, которыми гордится вся страна и Одесская область», — сказал Максим Куцый.

Отмечается, что в этом году Одесса получила много новой пожарной техники, и эта работа, уву аррьещал глава ООГА, продолжится. «Потому что каждое наше подразделение должно быть обеспечено всем необходимым для выполнения задач », — подчеркнул Максим Куцый.

Во время церемонии празднования отличившихся спасателей наградили почётными грамотами и медалями.

Спасателей наградили также и чиновники Одесского областного совета.

Фото: ООГА, облсовет