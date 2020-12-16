В Дюковском саду Одессы нашли артснаряд времён прошедшей войны

15 декабря в 11:40 в Службу спасения 101 поступило сообщение, о том, что в Одессе по улице Раскидайловская, 68 найден предмет, похожий на взрывоопасный.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Прибывшие пиротехники обнаружили возле забора на территории Дюковского сада артиллерийский снаряд калибра 75 мм.

Отмечается, что в 12:55 специалистами ГСЧС боеприпас был изъят, а в 16:15 уничтожен в заранее определённом полигоне.

Как сообщала Одесса News, 20 июля во время строительства частного дома в Одессе по ул. Мореходной, 19, рабочие обнаружили гранату Ф-1 с военных времён.

Фото: ГУ ГСЧС в Одесской области