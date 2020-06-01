Сотрудники одесской ГСЧС сняли мужчину с балкона 10-го этажа

В Одессе 1 июня сотрудники ГСЧС спасли мужчину, который находился на козырьке балкона десятого этажа шестнадцатиэтажного жилого дома на проспекте Добровольского.

Как сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области, 1 июня в 10:55 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в Одессе на проспекте Добровольского, на козырьке балкона десятого этажа шестнадцатиэтажного жилого дома находится человек.

«По прибытию на место вызова сотрудники ГСЧС с помощью выдвижной автолестницы и спасательной верёвки сняли мужчину с балкона и передали медикам.



Как он там оказался, выясняет следствие.

К спасению привлекалось 2 единицы пожарно-спасательной техники и 10 человек личного состава ГСЧС.

Как сообщала Одесса News, 20 мая с балкона загоревшейся квартиры на 9 этаже по улице Героев Обороны Одессы, 34 в Одессе, выпрыгнула женщина, разбившаяся насмерть.

Фото: ГУ ГСЧС Украины в Одесской области