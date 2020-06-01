Традиционный «Си Бриз» в Одессе будет проходить в новом формате

В этом году в условиях общемировой эпидемиологической ситуации подготовка и проведение международных учений «Си Бриз-2020» претерпели существенные форматные изменения.

Как сообщает Госпогранслужба, в течение недели в Одессе проходила финальная конференция планирования многонациональных учений.

На международном уровне, в актуальном в условиях пандемии формате онлайн-общения, представители стран, структур и ведомств участников учений провели окончательное согласование планов, состава участников и районов проведения маневров.

«От имени командующего ВМС ВС Украины мы обратились к командованию 6-го флота США с предложением изменить формат« Си Бриза »в связи с пандемией коронавируса. Они полностью поддержали нашу инициативу, ведь главное — это сохранение жизни и здоровья военнослужащих. Поэтому на нас в этом году ожидает так называемый бесконтактный «Си Бриз». Что это значит? Речь идёт о том, что, по плану учений, полностью исключена береговая фаза, чтобы военнослужащие стран-партнёров и участников «Си Бриза» не контактировали между собой, а также, чтобы не разворачивать многонациональный штаб», — объясняет руководитель учений с украинской стороны капитан 1 ранга Алексей Доскато. — Значит, изменилось количество стран-участниц, которые будут принимать участие в учениях. Сегодня их около 10».

Даже традиционно публичные церемонии закрытия и открытия учений этого года будут освещаться только через трансляцию на официальной странице учений в Facebook.

Морской компонент пройдёт в виде многодневных совместных манёвров в открытом море. Там состоится встреча в так называемой точке рандеву и выполнение упражнений. Корабли стран-партнёров заходить в украинские порты будут только при необходимости дозаправки и без какого-либо контакта с гражданским населением.



Завершатся морские тренировки фотексом — специальным упражнением, когда весь интернациональный корабельно-катерный состав выстроится в море с развеётыванием национальных флагов. Поздравив и поблагодарив друг друга, корабли разойдутся по заданию своих командований.

Практическая фаза учений сокращена до одной июльской недели.

От Госпогранслужбы участие будут принимать 7 единиц корабельно-катерного состава, отдел специальных действий Одесского и Измаильского отрядов Морской охраны, два самолёта и вертолёт Одесской отдельной авиационной эскадрильи.

Представители Госпогранслужбы будут участвовать в межнациональных тактических группах, где руководство элементами поочередно поручается разным участникам. Так, каждый командир и экипаж имеет возможность проявить себя в знаниях и умениях применять стандарты НАТО, взаимодействовать с иностранными партнёрами в международных операциях.



Среди видов тренировок: мониторинг надводной обстановки и контроль гражданского судоходства, тактическое маневрирование, тренировки по поддержанию связи в многонациональных группах (радио- и световой способы), отражение нападения скоростных малых целей, практические артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям, взаимодействие и поддержка авиацией сил морского компонента. Остановка и осмотр подозрительного судна, борьба за живучесть и помощь судну, терпящему бедствие, в этих учениях будут отрабатываться исключительно в пределах одной структуры и страны, в рамках ограничения контакта, чтобы исключить вероятность заражения.

Дополнительные, так называемые пандемические вызовы, трактуются и воспринимаются участниками учений, как элемент осложнения задачи, но обязательны к исполнению.

Работа командования учений будет заключаться в обеспечении качественной оперативной коммуникации с помощью современных средств связи, систем освещения обстановки и обеспечения чёткой координации действий разнородных сил с единым языком общения, по единым стандартам.

Фото: Госпогранслужба