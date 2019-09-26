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В Одессе вводят особый режим безопасности

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Что ждет одесситов?

27 сентября будут проверять документы, удостоверяющие личность, проводить досмотр личных вещей и автомобилей, вплоть до принудительной остановки автотранспорта. Эти и другие силовые действия разрешены в рамах масштабных антитеррористических учений, которые запланированы в Одессе на эту пятницу,.

В учениях, условия которых максимально приближены к реальным, примут участие подразделения СБУ, Нацполиции, Национальной гвардии, ГСЧС, Государственной уголовно-исполнительной службы, Госпогранслужбы, а также представители органов исполнительной власти и местного самоуправления.

На период проведения масштабных маневров в отдельных районах города возможно временное введение особого режима. Поэтому Служба безопасности просит жителей и гостей города с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные требования правоохранителей.

Отметим, в Одессе уже несколько дней идут тренировки учений на территории Южной исправительной колонии №51.

(с) Подслушано Одесса 

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