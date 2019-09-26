В Одессе требовали перевыборов мэра

Сегодня на Думской площади состоялся митинг за обновление городской власти в Одессе.

Протестующие отметили, что центральные власти взяли курс на обновление всей властной системы страны и поэтому должны обратить внимание на ситуацию в Одессе и как можно быстрее провести внеочередные выборы. По мнению участников акции, основанием для перевыборов является то, что в Одессе нарушаются конституция, регламент и процедуры при принятии решений горсоветом, ряд уголовных дел в отношении депутатов горсовета и мэра.Городские активисты обвинили власти города в том, что они грабят город, «как в последний раз», а так же считают, что власти Одессы не нашли общего языка с нынешним руководством Украины. Протестующие заявляют, что городские власти работают не на благо одесситов, а на благо отдельных олигархических кланов.

Таймер/Одесса NEWS