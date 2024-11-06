Любляна Турий: Я с дочкой голосовали за Харрис

Любляна Турий – дочь прославленного в своё время спортсмена-шашиста Колмана Турия, который долгое время жил в Одессе, а последние годы жизни прожил в далёкой Америке, городе Хантингтон, поделилась своими впечатлениями с корреспондентом Одесса News о президентских выборах в США и личном участии в голосовании.

Любляна, 5 ноября прошёл День выборов в США, который, согласно закону 1845 года, приходится на первый вторник после первого понедельника ноября. Какие у Вас впечатления от выборов. Вы сами голосовали?

— О, да. По телевизору видела, что на многих избирательных участках стояли очереди. Я тоже стояла в очереди, но не большой — примерно 20 минут. Мы с дочкой голосовали заранее, в воскресенье, чтобы не тратить время рабочего дня.

В основном, русскоговорящее население в Америке — это республиканцы, и, наверное, большинство голосовало за Трампа.

Мне лично голосовать не хотелось вообще, я ничего хорошего от этих выборов не жду, к сожалению. Но дочка, как и большинство молодых, голосовала за Харрис, и слёзно меня просила. Я согласилась, понимая что от моего голоса ничего не зависит — Нью-Йорк всегда голосует за демократов, хотя то графство, где мы живём — там как раз проголосовали за республиканцев, но по сравнению с населением города Нью Йорк, мы и другие пригороды — сельские районы, это незначительное меньшинство.

Сейчас уже объявили о победе Трампа… Ну что делать, надо как-то прожить эти 4 года…

И какие у Вас ощущения от выбора, который сделало подавляющее большинство американцев?

— У меня, кстати, даже небольшое облегчение, что выбрали именно Трампа, а не Харрис — по крайней мере, я не несу ответственности за то, что он будет вытворять (ну, а поскольку от него можно ожидать всё, что угодно, может, всё же кому-то сделает что-то полезное, даже Украине — он ведь часто говорит одно а делает другое…

А что Вы вообще думаете об американской избирательной системе?

— Вообще меня, честно, добивает американская избирательная система, где у тебя есть всего 2 выбора, и оба плохие. Это продолжается уже, по-моему, третьи выборы подряд: Трамп — Хиллари, Трамп — Байден, Трамп — Харрис… Поражает относительно большой разрыв между ними, многие ожидали очень тесной борьбы, вплоть до того, что будут пересчитывать голоса по многу раз, как тогда, когда были выборы Буш против Гора. Наверное, это можно объяснить тем, что люди устают от одних и тех же лидеров, особенно, если ничего хорошего не происходит в стране и мире, и хотят перемен….

Поэтому всегда после победы одной партии на президентских выборах, в конгрессе, как правило, побеждает другая партия через 2 года. Хотя в случае с Трампом, это не новый человек — на что он способен, все уже видели. Но, возможно, позабыли…

А вообще для большинства это была дилемма: кто из кандидатов представляет меньшее зло…. Это я говорю про думающих людей. Многие из электората Трампа — это необразованные простые люди, которые дальше его популистских лозунгов «Маке Амеrica great again» («Сделаем Америку снова великой») ничего не видят.

Николай Токаренко, Одесса

На главном фото Любляна Турий

Фото: npr.org

Одесса News информировала, что Президент Владимир Зеленский уже поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США, не дожидаясь официальных итогов голосования.